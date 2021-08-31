Грузовик сбил российскую туристку на трассе Хургада - Каир

Сегодня в Египте во время кратковременной остановки на трассе Хургада-Каир погибла российская туристка, - говорится в сообщении, размещенном на странице посольства РФ в Facebook.

"Сегодня во время краткой остановки на обочине трассы туристического автобуса, следовавшего из Хургады в Каир, супружеская пара из России была сбита грузовым автомобилем. В результате инцидента женщина погибла на месте, а ее муж с травмами доставлен в больницу города Суэц", - отмечается в сообщении, передает ТАСС.

Серьезной угрозы здоровью мужчины нет, в ближайшие часы он должен вернуться в гостиницу. Несовершеннолетняя дочь супружеской пары не пострадала, - добавили в российской дипмиссии.