Грузия откажется от кредита ЕС?

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что его страна может отказаться от кредита Евросоюза в размере 75 млн евро.

"Исходя из того, что мы начали сокращение внешнего долга, с большой вероятностью, у нас не будет необходимости получения этой суммы", - приводит слова главы правительства "Спутник-Грузия".

При этом Гарибашвили подчеркнул, что отказ от кредита связан с тем, что данный вопрос стал иметь политическую подоплеку.

Премьер добавил, что в настоящее время Грузия не нуждается в кредитах, поскольку экономика страны стремительно развивается.