Крымские спасатели эвакуировали с горы туриста после укуса шершня

Сотрудникам Крым-Спаса пришлось экстренно эвакуировать с горы Бойко в Бахчисарайском районе туриста, у которого после укуса насекомого развилась сильная аллергическая реакция, - передает пресс-служба ведомства.

"У 38-летнего туриста с собой были антигистаминные лекарства, он принял их, однако самостоятельно передвигаться не смог и, опасаясь осложнений, обратился к спасателям", - рассказали в ведомстве, передает "АиФ-Крым".

По словам пострадавшего, его укусил шершень, после чего он и почувствовал себя плохо.

Пострадавший был доставлен к подножью горы, однако от госпитализации он отказался, - добавили в МЧС региона.