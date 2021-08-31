Олимпийскую чемпионку Ласицкене наградили высшей наградой КБР

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ о награждении олимпийской чемпионки по легкой атлетике Марии Ласицкене орденом "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой, сообщает пресс-служба главы региона.

Отмечается, что спортсменка награждена за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, а также высокие спортивные достижения. Также легкоатлетка получит 1 млн рублей за победу на Олимпиаде.

Напомним, что Мария Российская стала олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту с результатом 2,04 метра.