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Олимпийскую чемпионку Ласицкене наградили высшей наградой КБР

Олимпийскую чемпионку Ласицкене наградили высшей наградой КБР

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ о награждении олимпийской чемпионки по легкой атлетике Марии Ласицкене орденом "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой, сообщает пресс-служба главы региона.

Отмечается, что спортсменка награждена за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, а также высокие спортивные достижения. Также легкоатлетка получит 1 млн рублей за победу на Олимпиаде.

Напомним, что Мария Российская стала олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту с результатом 2,04 метра.

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Вестник Кавказа

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