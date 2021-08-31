Лавров: Азербайджан уже освободил всех армянских военнопленных

Азербайджанская сторона полностью выполнила свое обязательство по освобождению армянских военнопленных, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, он напомнил, что в Заявлении от 9 ноября прошлого года говорится об освобождении военнопленных, находившихся в плену на момент его подписания.

"Сейчас азербайджанцы удерживают значительную часть группы армянских военнослужащих, которые оказались там в конце ноября, после того, как заявление вступило в силу и как была достигнута договоренность в этом заявлении о прекращении любых враждебных действий", - объяснил дипломат.

"Тем не менее, президент России в своих контактах с руководством Азербайджана, с президентом (Ильхамом) Алиевым, и на других уровнях мы этот сигнал посылаем азербайджанским коллегам, призываем их освободить всех без каких-либо условий, потому что это было бы знаковой мерой того самого доверия, которого сейчас не хватает, и, конечно, это было бы важным гуманитарным шагом. Поэтому мы будем продолжать выступать с этих позиций. Но, конечно, окончательное решение зависит все-таки не от нас", - заявил российский министр.

Сергей Лавров обратил внимание, что Россия активно поддерживала все меры доверия, в том числе и встречную меру, осуществленную Арменией, - передачу карт минных полей. "Считаем, что и сейчас можно такими встречными шагами, не обязательно увязывая одно с другим, а просто в духе доброй воли сделать шаг навстречу партнеру, соседу, с которым все равно придется жить на одной земле и дышать одним воздухом. Мы будем всячески этому способствовать", - заключил глава МИД России.