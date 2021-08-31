Астраханские учреждения культуры завтра откроют свои двери для школьников

Власти Астраханской области приняли решение в День знаний открыть для школьников астраханские учреждения культуры, - сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры и науки.

Для школьников подготовлена насыщенная праздничная программа – так, в Астраханском музее-заповеднике пройдет День открытых дверей, где ученики смогут посетить все выставки, кроме эксклюзивных, в Астраханской картинной галерее пройдет мероприятие "Добро пожаловать в музей", где юные гости познакомятся с экспонатами и правилами поведения в таких учреждениях, узнают о жанрах русского искусства и истории создания картин, - передает "АиФ-Астрахань".

В Областной научной библиотеке им. Н.К.Крупской пройдет онлайн-встреча "Дружба без границ", в ходе которой ученики астраханских школ встретятся в дистанционном формате с посетителями Витебской областной библиотеки им. В.И.Ленина, Луганской детской библиотеки, Донецкой республиканской библиотеки им. С.М.Кирова.

Библиотека для молодежи им. Б.Шаховского будет ждать школьников на "Мозговой штурм" в сквере им. Г.Тукая, а в Театре оперы и балета можно будет окунуться в мир искусства – ученикам покажут интерактивную видеолекцию "История балета", в ходе которой ребята узнают об удивительных фактах из мира балетного искусства.