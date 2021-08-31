Работник "Казпочты" украл мешок с драгоценностями и смартфонами

Сотрудник склада "Казпочты" похитил посылки ювелирными украшениями и дорогими телефонами, сообщает издание "Диапазон".

Отмечается, что 41-летний мужчина украл мешок, в котором находились телефоны известных брендов и ювелирные изделия. Общая сумма украденного товара составила 5 млн тенге ($11,7 тыс).

При просмотре видеозаписи было установлено, что преступление было совершено сотрудником актюбинского филиала "Казпочты". Товар был возвращен, а мужчина оказался на скамье подсудимых. По его словам, пойти на такой шаг побудили финансовые проблемы.

Суд признал вора виновным и назначил ему наказание в виде двух лет ограничения свободы и 100 часов принудительного труда в год на весь период наказания. Также ему запретили покидать дома после работы.