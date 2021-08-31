Внутренний налог на углероды избавит Казахстан от полной его уплаты в ЕС

Казахстанские власти намерены ввести внутренний углеродный налог на потребление энергоресурсов, что позволит избежать полной уплаты такого налога в ЕС, - сообщил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев.

"Дополнительно нами прорабатывается введение внутреннего углеродного налога на потребление энергоресурсов, импортную и экспортную углеродную пошлину, а также создание Карбонового фонда. Все это позволит избежать полной уплаты пограничного углеродного налога в ЕС и направлять средства, полученные от углеродного налога, на реализацию климатических проектов для достижения цели по глубокой декарбонизации экономики", - рассказал Ногаев, цитирует его ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Казахстана.