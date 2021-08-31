Генсек ОДКБ опроверг возможность ввода войск в Афганистан

Организация Договора о коллективной безопасности не намерена вводить войска в Афганистан, такое заявление сделал генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в эфире телеканала "Мир 24".

По его словам, беспокойство по этому поводу не имеет под собой никаких оснований. Зась напомнил, что ОДКБ представляет собой "исключительно оборонительную военно-политическую организацию".

"Она может применять коллективные оборонительные силы только в пределах зоны ответственности ОДКБ", - подчеркнул Зась.