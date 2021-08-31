США оставили служебных собак в Афганистане

Американские военные бросили десятки служебных собак после ухода из Афганистана. Зоозащитники заявили, что животных ждет мучительная смерть, сообщает The Independent.

"Эти храбрые собаки делали опасную, спасающую жизни работу. Они заслуживают куда лучшей судьбы чем та, на которую их обрекли", — заявил глава организации по защите прав животных Робин Ганцерт.

Он также предложил руководству Британии спасти собак при помощи первого доступного транспортного самолета. По его словам, животных ждут "пытки и смерть от рук врагов".