Более 10 человек пострадали в ДТП после похищения невесты в Западном Казахстане

Машина с похищенной невестой попала в крупную аварию в Западно-Казахстанской области, об этом сообщает "Мой город".

Инцидент произошел накануне около 22:30 на дороге Бурлин - Аксай - Жымпиты у села Пугачево, поведали в областном департаменте полиции. Водитель машины Lada Priora сбил трех лошадей.

"По словам пострадавших, они украли невесту и направлялись из Уральска в Аксай", - уточнили правоохранители.

В областном управлении здравоохранения заявили, что участниками ДТП стали два автомобиля, в них ехали 11 человек.

"Четверо пострадавших: 20-летняя женщина с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и гемотороксом, 19-летняя женщина с закрытой ЧМТ и сотрясением головного мозга, молодой мужчина 18 лет с закрытой ЧМТ, сотрясением головного мозга и 18-летняя девушка с закрытой ЧМТ, сотрясением головного мозга и множественными ссадинами - все они были доставлены в отделение реанимации", - пояснили в облздраве.

Кроме того, в хирургическое отделение был доставлен мужчина 22 лет с закрытой ЧМТ, сотрясением головного мозга и переломом шейного отдела позвоночника.

Еще пятеро молодых людей - 22, 21, 19 и двое 18 лет - получили ушибы и ссадины, они проходят лечение амбулаторно. Еще один пострадавший в возрасте 21 года от госпитализации отказался.