Российские пловцы установили новый рекорд Паралимпиады по смешанной эстафете

Российская сборная по плаванию установила новый паралимпийский рекорд на Играх в Токио, преодолев дистанцию смешанной эстафеты 4х100 м вольным стилем за 3 минуты 53,79 секунды.

Команда, в составе которой выступили Ильнур Гарипов, Анна Крившина, Дарья Пикалова и Владимир Сотников, принесла российской сборной золото, вторыми с отставанием в 1,16 секунды финишировала сборная Бразилии, третьей с отставанием в 1,36 секунды финишировала сборная Украины, - передает "Интерфакс".

Эстафета прошла с участием спортсменов, представляющих категорию атлетов с нарушением зрения.

Сейчас в активе российской сборной на Паралимпиаде в столице Японии 25 золотых, 14 серебряных и 33 бронзовые медали.