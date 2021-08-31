Воздушная гавань Крыма приняла пятимиллионного пассажира

Сегодня международный аэропорт "Симферополь", главная воздушная гавань Крыма, встретил пятимиллионного с начала этого года пассажира, показав рост пассажиропотока к доковидному 2019 году в 35%, - сообщила пресс-служба аэропорта.

"Впервые в истории крымской воздушной гавани ее пассажиропоток превысил рубеж в пять миллионов человек еще летом, что на три месяца раньше, чем в предыдущие годы", - сообщили в пресс-службе, передает РИА Новости.

Юбилейным пассажиром стала жительница Томской области Екатерина Данилова, она прилетела на отдых в Крым с семьей самолетом авиакомпании S7 Airlines из Новосибирска: ей вручили памятные подарки от авиакомпании, министерства курортов и туризма Крыма и аэропорта.

Нынешним летом аэропорт "Симферополь" планирует установить новый рекорд по пассажиропотоку в шесть миллионов пассажиров: его трафик стабильно превышал один миллион человек в месяц, а маршрутная сеть превысила 60 направлений, - рассказал коммерческий директор ООО "Международный аэропорт "Симферополь" Сергей Дяйкин.