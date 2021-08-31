Вильфанд рассказал, что последует за похолоданием в центре Европейской России

Значительное понижение температуры воздуха в центральной части Европейской России в ближайшие дни говорит о скором приходе бабьего лета, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Холодная погода наступает, это предвестник бабьего лета. О его начале мы сообщим за три-четыре дня", - цитирует ученого РИА Новости.

Напомним, ранее в Гидрометцентре заявили, что в начале осени циклон принесет похолодание в центр Европейской России. До конца рабочей недели воздух здесь будет прогреваться всего до 15-17 градусов против 24-27 градусов, наблюдаемых в начале недели.