Новые мобильные пункты откроют в трех городах Грузии

Передвижные пункты вакцинации появятся в Рустави, Кутаиси и Зугдиди, сообщила замглавы Минздрава Грузии Тамар Габуния.

Она подчеркнула, что вакцинация в стране проходит активно, а проект передвижных пунктов вакцинации оказался успешным.

"Добавляются стационарные точки и передвижные пункты вакцинации, которые оказались очень успешными в Тбилиси. Планируется активизировать их и в других городах, на этом этапе в планах Рустави. Также, думаем добавить пункты вакцинации в Кутаиси и Зугдиди", - приводит слова Габуния Sputnik-Грузия.

Замминистра ведомства отметила, что эпидемиологическая ситуация в стране немного стабилизировалась.

"Согласно сегодняшним показателям, приблизительно на тысячу единиц меньше, чем в прошлый вторник. Это еще раз указывает на то, что у нас есть небольшие признаки стабилизации", - добавила Габуния.