"Прекращение оккупации": как западная пресса реагирует на уход США из Афганистана

Американские издания подсчитывают потери среди военных и гражданских за 20 лет операции США в Афганистане. Во Франции озаботились положением религиозных меньшинств, а турки сконцентрированы на участии Анкары в управлении аэропортом Кабула.

Сегодня утром, 31 августа 2021 года, последний американский солдат покинул аэропорт Кабула. О завершении миссии объявил глава Центрального командования вооруженных сил генерал Кеннет Ф. Маккензи-младший. Сразу после ухода американцев из аэропорта туда вошли отряды запрещенной в РФ организации "Талибан". Пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид сказал "Поздравляю Афганистан … победа принадлежит всем нам". Победа талибов, по его словам, должна стать "уроком для всех интервентов". Довольствуясь этим историческим успехом – талибы вернулись к власти спустя 20 лет после их свержения Соединенными Штатами – Муджахид тут же сообщил, что его правительство хочет установить "хорошие отношения с США и всем миром".

Газета The New York Times напоминает о человеческих потерях в результате военной кампании, продлившейся 20 лет.

"Последние остатки американского присутствия в Афганистане покинули аэропорт Кабула в понедельник, остановив оккупацию, унесшую более 170 000 жизней и закончившуюся полным захватом страны противником, с которым американские военные боролись два десятилетия", - говорится в статье.

Генерал Маккензи говорит, что "никакие слова не могли бы описать полную меру жертв и достижений тех, кто служил", имея ввиду американских военнослужащих.

Издание Bloomberg обращает внимание на тысячи афганцев, которых США и их союзники массово увозили на транспортниках.

"Самая продолжительная война в Америке закончилась поспешным выводом более 123000 человек с 14 августа. Это последовало за наступлением талибов на Кабул и убийством 13 американских военнослужащих в результате теракта, осуществленного террористом-смертником возле столичного аэропорта на прошлой неделе. Эти смерти последовали за гибелью около 2400 американцев, еще большего числа сотрудников американских подрядчиков и десятков тысяч афганцев, а также потерей около $1 трлн с начала конфликта", - говорится в материале.

Le Monde озабочен судьбой остающихся в Афганистане этно-религиозных меньшинств, например, шиитов-хазарейцев. "Хазарейцам снова грозит геноцид", - гласит заголовок французского журнала. "Народ хазарейцев, этническое и религиозное меньшинство в Афганистане, является одной из основных целей талибов", считает автор статьи.

Le Monde напоминает, как в мае в районе Хазара, Дашт-э-Барчи, в результате тройного взрыва возле школы Сайед Аль-Шухада были убиты 85 школьниц. Большинство из них были хазарейками.

"С 2015 года в результате атак радикалов погибло не менее 1200 хазарейцев. Они намеренно атакуют их больницы и детей. Это военные преступления и преступления против человечности. Поскольку эти нападения направлены на уничтожение значительной части хазарейской этнической и религиозной группы, они также являются актами геноцида", - отмечает журнал.

Автор пишет, что якобы "Талибан" составляет "списки убийств" с именами афганцев, которые им противостоят, и эти списки размещены в Интернете.

Хазарейцы – третья этническая группа Афганистана, которая проживает в центральных районах страны. Этнически – потомки чингизидов (монголоиды), по вере – мусульмане-шииты (талибы – сунниты). Хазарейцы живут, в том числе, в окрестностях Бамиана – места, где талибы взорвали две большие статуи Будды, высеченные в скале, в 2001 году.

Турецкие СМИ озабочены будущей ролью Анкары в управлении аэропортом Кабула. Daily Sabah приводит слова главы МИД Франции, заявившего о том, что талибы ведут переговоры с Катаром и Турцией об управлении аэропортом имени Хамида Карзая. Соглашение об обеспечении безопасности должно быть заключено как можно быстрее, чтобы все желающие могли покинуть Афганистан – для этого нужно возобновить коммерческие рейсы.

"Резолюция Совета Безопасности об обеспечении безопасности аэропорта должна быть выполнена. Ведутся переговоры с катарцами и турками об управлении аэропортом. Мы должны потребовать, чтобы доступ в аэропорт был безопасным", - заявил Ле Дриан в эфире телеканала France 2.

Заявления французского министра похожи на правду, учитывая слова пресс-секретаря талибов Муджахида, сказавшего: "Если потребуется техническая или логистическая помощь для устранения неполадок, мы можем попросить помощи у Катара или Турции".