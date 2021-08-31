Чингиз Абдуллаев слег в больницу с коронавирусом

Народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев не уберегся от коронавируса – он госпитализирован в одну из пандемических больниц Баку, где проходит курс лечения.

Болезнь лишила его возможности отправиться в Шушу, чтобы принять участие в Днях поэзии Вагифа, - пожаловался писатель, передает Sputnik Азербайджан.

Напомним, Чингиз Абдуллаев родился в 1959 году в Баку. У него три высших образования, он владеет несколькими иностранными языками, выполнял задания за рубежом по линии министерства обороны, возглавлял спецотдел особого назначения. Работал в Бельгии, Германии, Польше, Румынии, Анголе, Афганистане. За одиннадцать лет литературной деятельности у него вышло в свет 67 книг, совокупный тираж которых превысил 13 млн экземпляров.

