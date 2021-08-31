Суд против Кочаряна перенесли из-за аварии

Заседание суда общей юрисдикции по делу против одного из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта Роберта Кочаряна перенесено на седьмое сентября. Об этом заявила пресс-секретарь его команды адвокатов Элина Саакова.

По ее словам, в зале суда не было электричества, и суд решил, что без света невозможно адекватно вести протокол заседания, пишет Sputnik Армения.

Напомним, ранее прокурор ходатайствовал об отмене решения об оправдании Кочаряна по статье 300.1 ("свержение конституционного строя") Уголовного кодекса Армении. Тем не менее, судебный процесс ведется по другому обвинению