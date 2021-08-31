С начала купального сезона в Дагестане погибли более 30 человек

ГУ МЧС РФ по Дагестану призвало жителей и гостей республики соблюдать правила безопасности во время купания в море в связи с участившимися случаями гибели людей.

"С начала купального сезона на водных объектах Дагестана погиб 31 человек, в том числе семеро детей", - сказано в сообщении.

Накануне в Избербаше три человека тонули в море. Одного удалось спасти, поиски двух других продолжаются.

"Очень часто люди приходят купаться в штормовую погоду, когда бывает так называемая отбойная волна - течение, которое образуется в ходе отлива, когда прилившаяся вода начинает отходить с разной скоростью обратно в море. В этом случае не рекомендуется купаться", - приводит пресс-служба слова главы Центра госинспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по региону Юсупа Супьянова.