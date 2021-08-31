Протаранивший большегруз "Крайслер" перекрыл две полосы трассы Джубга-Сочи

Сегодня днем на 85-м километре трассы "Джубга – Сочи" из-за ДТП с легковым автомобилем и фурой было введено реверсивное движение, - сообщает ОГИБДД по г. Сочи.

Двигаясь по трассе, водитель легкового автомобиля "Крайслер" не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, допустив столкновение с большегрузом.

О состоянии водителя легковушки и его пассажиров не сообщается.