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Протаранивший большегруз "Крайслер" перекрыл две полосы трассы Джубга-Сочи

Фото пресс-службы УГИБДД по Краснодарскому краю
Фото пресс-службы УГИБДД по Краснодарскому краю

Сегодня днем на 85-м километре трассы "Джубга – Сочи" из-за ДТП с легковым автомобилем и фурой было введено реверсивное движение, - сообщает ОГИБДД по г. Сочи.  

Двигаясь по трассе, водитель легкового автомобиля "Крайслер" не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, допустив столкновение с большегрузом.

О состоянии водителя легковушки и его пассажиров не сообщается. 

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Вестник Кавказа

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