В Совфеде заявили о начале "афганского синдрома" у США

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сравнил завершение вывода войск США из Афганистана с уходом американцев из Вьетнама.

По словам сенатора, Штаты вступили в "афганский синдром". "Его главная черта — крах веры в военную мощь и эффективность действий США. Причем как в самих США, так и во всем мире", — написал в Twitter член Совфеда.

Пушков также напомнил, что Штаты испытывали подобные проблемы после поражения во Вьетнамской войне.

Напомним, что Пентагон объявил о завершении миссии в Афганистане, которая длилась 20 лет.