Строгие ограничения по коронавирусу продлевают в Грузии

Межведомственный координационный совет по борьбе с распространением коронавируса продлил действующие ограничения на работу общественного транспорта. Об этом рассказал глава оперативного штаба Георгий Гибрадзе.

Изначально мера должна была действовать до четвертого сентября.

"Ограничение на работу общественного транспорта будет продлено до 13 сентября", - цитирует Гибрадзе Sputnik Грузия.

Кроме того, остается в силе запрет на проведение массовых мероприятий. Работодателям рекомендуют перевести сотрудников на "удаленку".

Глава оперштаба добавил, что дальнейшее продление ограничений будет зависеть от показателя инфицирования и эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране.