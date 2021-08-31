Жители Кубани смогут проверить, грозят ли их жилью подтопления

К концу сентября в Краснодарском крае определят все границы зон подтопления и затопления, - сообщает пресс-служба администрации региона.

Работа уже близится к завершению – она ведется по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Границы 662 населенных пунктов края будут внесены в Единый госреестр недвижимости, после чего любой человек бесплатно онлайн может проверить свой участок на угрозу подтопления – сведения размещены на Публичной кадастровой карте Росреестра.

"Это обеспечит информированность людей о возможных рисках на прогнозируемых площадях зон затопления и подтопления, которые составляют 346 тыс га. Они касаются только территорий населенных пунктов, а наиболее плотно потенциально затапливаемые территории застроены в населенных пунктах Азово-Черноморского побережья и предгорных районах края", - рассказал первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко, передает "АиФ-Юг".