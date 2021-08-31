Ставрополье наполовину привито от коронавируса

Вакцинация от коронавируса первым компонентом выполнена на 50,13% в Ставропольском крае, такое сообщение распространил региональный оперштаб.

"В Ставропольском крае общее число привитых первым компонентом вакцины достигло 651 тыс 664. Второй компонент получили 586 тыс 909 человек", - цитирует его "Интерфакс-Юг".

В общей сложности предполагается привить не менее 60% взрослых жителей Ставрополья, или свыше 1,3 млн человек. Это означает, что первую инъекцию вакцины сделали 50,13%, а полностью привито 45,15% от запланированного количества жителей края.