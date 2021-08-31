Названа дата начала учебного года в Грузии

Новый учебный год в Грузии начнется дистанционно 15 сентября. Об этом заявил глава оперштаба Межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом Георгий Гибрадзе.

Он подчеркнул, что удаленка в стране продлится до 4 октября.

Стоит добавить, что государственные и частные детские сады не будут работать до начала октября.

Министр образования и науки Михаил Чхенкели отметил, что очный учебный процесс возобновится в тех населенных пунктах, где уровень инфицирования будет ниже 4%. Дистанционный формат, соответственно, сохранится при показателе выше 4%.

Глава ведомства уточнил, что в городах и районах с высокими показателями заболеваемости родители смогут сделать выбор.

"Если родитель предпочтет, чтобы его ребенок продолжил учебу в дистанционном формате, то мы предоставим такую возможность родителям. Соответственно, предложенная нами система будет максимально гибкой", - отметил Чхенкели.