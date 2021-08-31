Валерия Шабалина принесла России золото Паралимпиады в плавании

Россиянка Валерия Шабалина стала лучшей в плавании, выиграв на Паралимпиаде в Токио заплыв на 200 м комплексным плаванием.

Она прошла дистанцию за 2 минуты 20,99 секунды, обогнав на 2,20 секунды британку Беттани Фирт, и на 8,22 секунды – британку Луизу Фиддс, - передает "Интерфакс".

Для российской спортсменки это третья золотая медаль на Паралимпиаде - ранее она выиграла в Токио заплыв на 100 м баттерфляем, затем стала лучшей на дистанции 200 м вольным стилем.

Серебряным призером Паралимпиады сегодня стала россиянка Дарья Пакалина – она пришла второй в заплыве на 100 м вольным стилем.

На счету сборной России теперь 24 золотые, 13 серебряных, 33 бронзовые медали, - говорится в сообщении.