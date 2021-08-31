Родители детей из дагестанского села боятся отправлять их в недостроенную школу

Новая школа, построенная в селе Ничрас Табасаранского района Дагестана, не соответствует требованиям к учебным заведениям, - уверены родители школьников.

Они отказываются отправлять своих детей в такую школу, поскольку, по их мнению, образовательное учреждение не готово к приему учеников – в нем нет водоснабжения и канализации, а его территория не благоустроена, - сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики.

"Минобрнауки Дагестана выясняет детали конфликта. В ближайшее время будут приняты необходимые меры для разрешения ситуации", – отметили в министерстве, передает "АиФ Дагестан".

Строительство школы ведется с 2015 года, но отсутствие полного финансирования не позволило завершить работы по обустройству канализации, пожарных резервуаров и санитарных узлов, благоустройству двора. На это в мае 2021 года выделили дополнительно 13,1 млн рублей, но контракт на завершение строительства здания МКОУ "Ничрасская СОШ" был подписан лишь 28 августа. Работы уже начались, но завершить их планируется лишь до конца сентября.