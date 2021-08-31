Токаев назначил министра обороны Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового министра обороны. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Акорды.
В нем говорится, что, согласно указу главы государства, ведомство возглавил Мурат Бектанов.
Еще одним распоряжением Токаев освободил Бектанова от должности первого заместителя министра обороны - начальника Генштаба ВС Казахстана.
Ранее сегодня президент принял отставку Нурлана Ермекбаева.
Вестник Кавказа
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