В России выявили 17 813 новых случаев коронавируса

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили 17,8 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 17 813 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 366 (7,7%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 1 162, в Московской области - 758, в Свердловской области - 516. В Петербурге - 513, в Ставропольском крае - 356, в Крыму - 281, в Краснодарском крае - 247, в Дагестане - 180, в Чечне - 123, в Кабардино-Балкарии - 83, Северной Осетии - 69, в Ингушетии - 68, в Адыгее - 54, в Карачаево-Черкесии - 46.

Суточный прирост составил 0,26%, общее число инфицированных достигло 6 918 965 человек.

Выписаны за сутки 18 624 пациента, за все время - 6 181 054 человека.

Умерли за сутки 795 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 183 224 человека.