Пыльная буря спровоцировала массовое ДТП в Казахстане (ВИДЕО)

Массовая автоавария произошла 30 августа в Жамбылской области, такое сообщение распространила пресс-служба департамента полиции региона.

На 393-м километре автомагистрали "Западная Европа - Западный Китай" столкнулись 11 машин. По предварительным данным, причиной ДТП стала пыльная буря.

В результате пострадали и с различными травмами в центральную районную больницу обратились несколько человек.

По факту ведется досудебное расследование.