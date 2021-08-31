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Пыльная буря спровоцировала массовое ДТП в Казахстане (ВИДЕО)

Пыльная буря спровоцировала массовое ДТП в Казахстане (ВИДЕО)

Массовая автоавария произошла 30 августа в Жамбылской области, такое сообщение распространила пресс-служба департамента полиции региона.

На 393-м километре автомагистрали "Западная Европа - Западный Китай" столкнулись 11 машин. По предварительным данным, причиной ДТП стала пыльная буря.

В результате пострадали и с различными травмами в центральную районную больницу обратились несколько человек.

По факту ведется досудебное расследование.

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Вестник Кавказа

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