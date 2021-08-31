Грузия обогнала Казахстан по числу инфицированных коронавирусом

За минувшие сутки в Грузии с населением чуть больше 3,7 млн человек было выявлено 4 778 новых инфицированных коронавирусом – больше, чем в 19-миллионном Казахстане, и почти 2 тыс новых случаев - 1 888 - зафиксировано в Тбилиси, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Более ста инфицированных выявлено в Аджарии (423), Имерети (608), Квемо Картли (244), Шида Картли (364), Гурии (146), Самегрело – Земо Сванети (405), Кахети (438) и Мцхета – Мтианети (159), - передает Sputnik Грузия.

Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 549 811 случев инфицирования.

За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 4 753 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумело 493 414 пациентов. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 79 пациентов, а с начала пандемии – 7 408 человек.

На данный момент в Грузии 48 963 заболевших, 7 457 из которых нуждаются в стационарном лечении, 2 840 человек находятся в ковид-гостиницах, 38 666 человек проходят курс лечения дома.