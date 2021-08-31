Правительство РФ пришло в Telegram

Российское правительство создало канал в Telegram, такое сообщение опубликовано на сайте Кабмина.

В нем говорится, что теперь те, кому удобнее получать информацию из социальных сетей, могут узнавать ключевые новости "из первых рук и в доступном формате".

"В Telegram-канале "Правительство России" будет ежедневно публиковаться информация о ключевых решениях, принимаемых кабмином, размещаться отчеты о значимых мероприятиях, а также рабочих поездках председателя правительства Михаила Мишустина и его заместителей", - отмечается в сообщении.

Пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков уточнил, что в социальных сетях публикуется множество информации, так что пользователям бывает тяжело установить, правдива ли она, а в Telegram-канале подписчики найдут полностью достоверную информацию.