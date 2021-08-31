Жители Симферополя и Севастополя оказались самыми довольными своей жизнью

Крымские Симферополь и Севастополь вошли в ТОП-10 городов РФ, лидирующих по уровню удовлетворенности населения жизнью. Такая информация следует из данных исследования Финансового университета при правительстве РФ.

На вопрос в рамках исследования, довольны ли своей жизнью респонденты в целом, положительный ответ давали 81% жителей Симферополя и Севастополя, - передает "АиФ-Крым".

Абсолютным лидером по числу довольных жизнью россиян стал Санкт-Петербург (85%), а вот меньше всех своей жизнью довольны жители Улан-Удэ (69%).