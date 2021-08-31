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Вооруженное ограбление банка почти произошло в Ереване

Вооруженное ограбление банка почти произошло в Ереване

Неизвестный преступник с пистолетом атаковал один из банков в ТЦ Yerevan Mall, об этом рассказали в пресс-службе полиции Армении.

"Мы получили соответствующее сообщение, на месте работают сотрудники полиции", - цитирует представителя силового ведомства Sputnik Армения.

По данным сайта криминальной хроники shamshyan.com, злоумышленник вбежал в банк, угрожая пистолетом. Сначала ему отдали деньги - 100 млн драмов (около $200 тыс). Однако в итоге представители сил правопорядка и службы безопасности ТЦ смогли схватить и обезвредить грабителя.

По факту ЧП готовятся материалы.

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Вестник Кавказа

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