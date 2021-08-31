Россия и Азербайджан проведут совместные учения

Россия, Азербайджан, Иран и Казахстан в начале сентября проведут совместные военно-морские учения на Каспии, об этом рассказал глава российской делегации на конкурсе "Кубок моря", который проводится в рамках Армейских международных игр, заместитель командующего Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Екимов.

"Сразу после завершения "Кубка моря" у нас состоятся совместные учения, в которых примут участие боевые корабли Военно-морского флота России, ВМС Ирана, Казахстана и Азербайджана. В течение нескольких дней мы будем отрабатывать совместные действия здесь, в Каспийском море", - приводит его слова сайт Минобороны РФ.

В данный момент на Каспии проходит конкурс АрМИ-2021 "Кубок моря", впервые он проводится в Иране: в предыдущие несколько лет конкурс принимал Азербайджан. В "Кубке моря" участвуют малые ракетные и артиллерийские корабли ВМФ АР, Казахстана, ИРИ и РФ.