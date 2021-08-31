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Российским военным выплатят по 15 тыс рублей

Российским военным выплатят по 15 тыс рублей

Президент России Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате военнослужащим и силовикам. Документы опубликованы на сайте правовой информации.

Отмечается, что сумма пособия составит 15 тыс рублей, которые переведут в сентябре.

В первую категорию вошли курсанты военных профессиональных учебных заведений и образовательных учреждений, не заключившие контракт на прохождение службы. Во второй оказались прокуроры, сотрудники Следкома, ФСИН, полиции, Росгвардии, таможенной и противопожарной служб.

Ранее глава государства подписал указы о единовременной выплате пенсионерам по 10 тыс рублей.

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Вестник Кавказа

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