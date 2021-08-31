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Лавина с Казбека накрыла украинских альпинистов – МЧС

Лавина с Казбека накрыла украинских альпинистов – МЧС

Под лавину на горе Казбек попали украинские альпинисты, есть пострадавшие, - сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МЧС Северной Осетии

"Территория нейтральная. Пострадали трое граждан Украины. К их эвакуации будут привлекать вертолет Грузии", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

МЧС Северной Осетии отменили заявку на отправку вертолета к пострадавшим, так как лавина сошла со стороны Грузии, и помогать альпинистам будет их спасательная служба, - добавили в МЧС региона.

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Вестник Кавказа

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