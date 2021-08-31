Филиал ВГИКа скоро заработает в Ташкенте

Филиал Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) будет открыт в Ташкенте, такое постановление 28 августа издал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Вуз займется подготовкой высококвалифицированных творческих кадров, принимая при этом во внимание потребности кинокомпаний и киностудий в кадрах, и исследованиями в области киноискусства.

Первые студенты начнут учиться в филиале уже в 2021/2022 году, делать это можно будет очно, заочно и дистанционно.

Обучение осуществляется на основе гранта от государства либо платного контракта, выпускники-бюджетники должны отработать пять лет в кинокомпании, телерадиокомпании и организации в сфере кино и телевидения.

По окончании будет выдаваться диплом российского образца, признаваемый и в Узбекистане

Филиал будет работать в здании Киностудии документальных и хроникальных фильмов по адресу: Ташкент, Чиланзарский район, улица Чиланзарская, 1А.