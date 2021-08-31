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Житель Кропоткина заигрался в "телефонного террориста"

Житель Кропоткина заигрался в &quot;телефонного террориста&quot;

В Кавказском районе Кубани мужчина "заминировал" здание рядом с железнодорожным вокзалом, - сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. 

Мужчина позвонил на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы и рассказал о якобы существующей угрозе зданию. Сотрудники полиции и представители экстренных служб прибыли по указанному им адресу, однако предметов, опасных для жизни и здоровья людей, не обнаружили, - передает "АиФ-Юг". 

Полицейские оперативно установили личность звонившего: им оказался 29-летний житель Кропоткина, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил заведомо ложные сведения из хулиганских побуждений. 

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему грозит до трех лет лишения свободы. 

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