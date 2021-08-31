Власти объяснили учебные кабинеты в школьном коридоре в Краснодаре

В пресс-службе мэрии Краснодара прокомментировали вызвавшие общественный резонанс фотографии классов, устроенных фактически в коридоре школы. Снимки были опубликованы в социальных сетях.

В городском департаменте образования рассказали, что из-за большого числа учеников в школе № 102 были созданы четыре временных мобильных класса, два предназначаются для начального звена, еще два - для средней и старшей школы.

"Все классы оснащены мебелью и всем необходимым оборудованием. Такие классы - временное оперативное решение, как только необходимость в них отпадет, их разберут", - цитирует сообщение РИА Новости.