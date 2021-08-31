На смену жаре в конце недели на Кубань придут дожди

Жаркая погода, установившаяся в Краснодарском крае в последние дни, к концу недели сменится дождями, - рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Прохладнее градусов на пять станет только в среду, а настоящее похолодание придет на юг европейской части России в конце недели. Температура воздуха снизится на 12 градусов, пойдут дожди", - поведал синоптик, передает ТАСС.

В Краснодаре сегодня ожидается 33-34 тепла, завтра до 30, а в пятницу уже 20-25 со знаком плюс. В Сочи уже сегодня пойдут дожди, а похолодает до 20 в городе-курорте в пятницу.

В горных районах Кубани и Адыгеи дожди будут сильными, - добавил Синенков.