ОПЕК+ может отказаться от роста добычи уже 1 сентября

Фьючерсы на нефть сортов Brent и WTI закончили минувшую неделю на повышении, поскольку нефтяные компании поспешили эвакуировать сотрудников с оффшорных инфраструктур в преддверии урагана Ида, что привело к остановкам работы на их объектах в Персидском заливе. Yahoo Finance, со ссылкой на Бюро по безопасности и охране окружающей среды (BSEE), отмечает, что к воскресенью энергетические компании эвакуировали 288 платформ - более половины из них в Мексиканском заливе - а также все 11 буровых установок.

Увеличение добычи нефти, согласованное в прошлом месяце странами ОПЕК+, может быть пересмотрено на следующем заседании стран 1 сентября, заявил министр нефти Кувейта Мухаммед Абдель Латиф аль-Фарес. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, включая Россию, известные под общим названием ОПЕК+, встретятся в среду, чтобы обсудить ранее согласованное увеличение на 400 тысяч баррелей в сутки в течение следующих нескольких месяцев, сообщает Reuters. "Рынки замедляются. Поскольку началась четвертая волна COVID-19, мы должны быть осторожны и пересмотреть рост. Рост на 400 тысяч баррелей в сутки может быть остановлен", - сказал аль-Фарес в кулуарах спонсируемого правительством мероприятия в Кувейте.

Экономики стран Восточной Азии и Китая по-прежнему ощущают последствия COVID-19, и следует проявлять осторожность, добавил министр.

Ранее в этом месяце Белый дом призвал ОПЕК+ увеличить добычу нефти, чтобы справиться с ростом цен на бензин, который США рассматривают как угрозу для восстановления мировой экономики. Отвечая на вопрос о призыве США, аль-Фарес сказал, что члены ОПЕК+ придерживаются разных взглядов по этому поводу. "Были проведены встречи со странами ОПЕК, особенно со странами Совета сотрудничества стран Персидского залива, и пока существуют разные взгляды на то, как решать этот вопрос", - отметил министр нефти Кувейта.

По сообщениям Reuters, в воскресенье ураган Ида обрушился на берег недалеко от порта Фуршон, штат Луизиана, в том числе на критически важную нефтяную инфраструктуру США. Морской нефтяной порт Луизианы (LOOP) - крупнейший частный нефтеналивной терминал в Соединенных Штатах, приостановил поставки перед ураганом. Ожидается, что цены сначала вырастут, а потом нефть подешевеет из-за снижения спроса, а бензин подорожает из-за падения предложения.