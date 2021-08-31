Кофейный цех горит в Ереване

Пожар произошел в торговом центре "Ярмарка Ереван", такое сообщение распространила пресс-служба МЧС Армении.

Сигнал о возгорании поступил в Национальный центр по управлению кризисами примерно в 09:22 (08:22 мск).

На место событий направились шесть пожарно-спасательных бригад, пожар получил вторую (среднюю) степень сложности.

Оказалось, возгорание началось в цеху по производству кофе, расположенном на втором этаже ТЦ, передает Sputnik Армения.

Пожар удалось локализовать в 09։56 (08:56 мск).