Кофейный цех горит в Ереване
Пожар произошел в торговом центре "Ярмарка Ереван", такое сообщение распространила пресс-служба МЧС Армении.
Сигнал о возгорании поступил в Национальный центр по управлению кризисами примерно в 09:22 (08:22 мск).
На место событий направились шесть пожарно-спасательных бригад, пожар получил вторую (среднюю) степень сложности.
Оказалось, возгорание началось в цеху по производству кофе, расположенном на втором этаже ТЦ, передает Sputnik Армения.
Пожар удалось локализовать в 09։56 (08:56 мск).
Вестник Кавказа
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