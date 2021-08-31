Ближний Восток уповает на рост религиозного туризма в постпандемийную эпоху

Несмотря на осторожный оптимизм, выраженный Министерствами туризма и туроператорами многих стран, пандемия COVID-19 продолжается, а туристический сектор на всем Ближнем Востоке теряет прибыль. Однако Египет, Иордания и Израиль вкладывают значительные средства и прилагают усилия в расчете на будущее, пишет The Jerusalem Post.

Религиозный туризм составляет более половины всего въездного туризма в Израиль. Согласно опросу, проведенному Министерством туризма Израиля в 2019 году, 53,9% всех туристов были христианами, 25,6% - иудеями, 2,6% - представителями других религий, 1,4% - мусульманами, а остальные не озвучили никакой религиозной принадлежности. Около 18,8% всех прибывающих туристов определили свое посещение как паломничество, при этом около четверти всех туристов прибывают для экскурсий и осмотра достопримечательностей. Туристы часто совмещают отдых с посещением религиозных объектов.

"Продвижение туризма среди христиан, мусульман и евреев со всего мира на Святую землю - одна из самых важных задач министра туризма. Религиозный туризм наводит мосты между людьми и странами, укрепляет наши международные и дипломатические связи и является важным якорем для въездного туризма", - говорит министр туризма Израиля Йоэль Развозов, подчеркивая растущее значение религиозных поездок в Израиль для индустрии туризма. "В Израиле прекрасные пляжи. Хотя пляжи есть и в Греции, и в Дубае, и Египте, им трудно конкурировать с обилием важных религиозных объектов в Израиле", - заявил гид и владелец туристического агентства Alma-Israel Джордж Хореш.

Представитель Министерства туризма Израиля сообщил The Media Line, что "в период пандемии министерство и другие органы вложили значительные средства в улучшение инфраструктуры религиозного туризма".

В число обновленных объектов входят: Национальный парк Мегиддо; мультимедийная презентация в туристическом центре Saxum; раскопки в Магдале; новые доступные дорожки у Садовой Могилы; прогулка по северным валам в Старом городе Иерусалима; раскопки в национальном парке Коразим; тропы Эммаус и Коразим-Капернаум; и места для молитв в национальных парках, таких как Баниас, Добрый Самаритянин, Авдат и Курси. По сообщению министерства, в ближайшее время откроется пристройка к туннелям Западной стены, открывающая новые археологические раскопки.

Пандемия ударила по экономике Иордании, что привело к закрытию более 60% туристических агентств страны. Но королевство не теряло времени зря, вкладывая средства в восстановление и продвижение религиозных объектов, надеясь, что ситуация изменится. "Комитет по крещению, которым руководит принц Гази бин Мухаммад, прилагает большие усилия для сохранения святых мест. Департамент древностей недавно объявил об реставрации участка пещеры Сигор в Мертвом море, где Лот и его дочери жили и искали убежища после Содома и Гоморры", - сказал иорданский туроператор Сами Тавил в интервью The Media Line. Одновременно в Иордании обсуждают возможность открытия страны для паломников-шиитов. Гробница Джафара, двоюродного брата пророка Мухаммеда и брата халифа Али, который считается первым лидером шиитов, долгое время были недоступны для шиитских туристов.

В Египте в последние годы правительство вкладывает значительные средства в восстановление христианских, мусульманских и еврейских святынь. Древняя мечеть Наби Даниэль в Александрии, а также синагога Шаарей Шамаим в Каире были восстановлены, а Египет недавно объявил о планах по восстановлению и ремонту святынь и гробниц семьи пророка Мухаммеда по всей стране для поддержки и развития религиозного туризма. "Кроме того, есть планы по развитию христианского туризма в Египте, где Святое Семейство (Иисуса, Марии и Иосифа) жило после бегства от преследований царя Ирода. В настоящее время правительство инвестирует в The Holy Family Trail, путь, который соединяет 25 объектов в Каире, на юге и на Синае", - сказал каирский эксперт и ученый Амр Закария.

Все эксперты согласны с тем, что сотрудничество между Египтом, Иорданией и Израилем важно для развития религиозного туризма и для того, чтобы страны смогли обеспечить больший приток туристов. "В 1990-е годы существовала пакетная сделка, в которую входили все три страны. Я думаю, что все мы выиграем от этого", - сказал Закария. Некоторые туроператоры Южной Америки и Индии продают пакеты, включающие несколько направлений, в том числе Иорданию и Египет. Работа над восстановлением древних памятников, почитаемых миллионами христиан, мусульман и иудеев по всему миру, будет продолжена, а гиды, водители, переводчики и владельцы отелей будут терпеливо ждать момента, когда пандемия закончится, а святыни снова будут наполнены многоязычными и многонациональными туристами.