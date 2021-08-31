Лавина на Казбеке накрыла группу альпинистов

Сегодня утром под лавину, сошедшую на Казбеке в Северной Осетии, попала группа альпинистов.

"В 08:50 мск поступило сообщение очевидца, что на горе Казбек сошла лавина, под которую попала группа альпинистов. Очевидец смог извлечь из-под снега женщину - по предварительной информации, у нее перелом ноги", - говорится в сообщении ГУ МЧС республики, передает "Интерфакс".

По предварительным данным, группа альпинистов поднималась на гору со стороны Грузии, точное количество человек неизвестно.

Для оказания помощи к альпинистам вылетел вертолет со спасателями, - добавили в пресс-службе МЧС региона.