Вице-президент Афганистана назвал США "минидержавой"

Объявивший себя главой Афганистана вице-президент Амрулла Салех заявил на своей странице в Twitter, что США решили стать "минидержавой".

"Афганистан не упаковали и не увезли в сумке с последним солдатом США. Страна остается. Реки по-прежнему текут, а горы - величественны. Талибы (движение запрещено в РФ) - непопулярная марионеточная сила, и их ненавидят, поэтому вся страна хочет убежать от них. Сверхдержава решила стать минидержавой, и это нормально", - написал он.

Напомним, что США завершили вывод войск из Афганистана. Аэропорт Кабула, откуда осуществлялась эвакуация зарубежных граждан, перешел под полный контроль талибов. Представитель движения Забиулла Муджахид заявил о поражении американцев в Афганистане.