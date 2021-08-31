Российские и казахстанские военные проводят учения по ликвидации бандгрупп

Сегодня на полигоне Кара-Хаак в Тыве стартовали совместные ротные тактические учения военнослужащих России и Казахстана, - говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО).

"В ходе учений военнослужащие двух стран отработают вопросы перехода в состав коллективных сил быстрого реагирования, а также подготовку и ведение разведывательно-поисковых действий в отрыве от главных сил с применением беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" и вертолетов Ми-8 АМТШ. Кроме этого, с применением бронеавтомобилей "Тигр" и "Тайфун", а также самоходных артиллерийских установок "НОНА-СВК", военнослужащим предстоит выполнить совместные задачи по уничтожению условных бандгрупп, вторгшихся на территорию союзного государства", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В ходе учений военным двух стран придется задействовать и вьючно-транспортное подразделение, которое будет действовать в составе мобильной огневой группы для доставки тяжелых гранатометов и минометов на труднодоступные горные высоты.

Планируется, что в ходе учений военные двух стран отработают практические навыки в уничтожении террористических бандформирований, взаимодействие между подразделениями, а также выработку единого замысла ведения боевых действий.

Учения продлятся до 4 сентября, в них примут участие более 500 военнослужащих и около 150 единиц военной техники, - говорится в сообщении.