В Афганистане больше нет американских войск. Что дальше?

США потерпели поражение и не смогли достичь своих целей в Афганистане, об этом, как передает телеканал 1TV News, заявил представитель запрещенного в России движения "Талибан" Забиулла Муджахид.

"Мы хотим хороших отношений с США", - сказал он.

Накануне глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи сообщил, что американские ВС полностью покинули Афганистан, военная операция по эвакуации американских граждан, граждан других стран, а также афганцев, оказавшихся в уязвимом положении, окончена - так же, как и почти 20-летняя миссия, начавшаяся в Афганистане вскоре после 11 сентября 2001 года.

Маккензи также рассказал, что перед уходом американцы вывели из строя значительную часть оставшегося в Афганистане военного оборудования, включая 26 военных автомобилей и 73 самолета.

Он оценил как "очень высокий" уровень террористической угрозы в Афганистане, пояснив, что в стране сейчас насчитывается не менее двух тысяч радикальных бойцов запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен уточнил, что Афганистан не смогли покинуть от 100 до 200 граждан Америки, которые стремились к этому. Вашингтон обещает продолжить дипломатическую работу в этом направлении. "Я думаю, мы будем вести очень агрессивные переговоры, чтобы забрать и наших афганских партнеров", - заявил в связи с этим Маккензи.

В США официальное завершение военной миссии в Афганистане, точнее, то, каким образом оно произошло, вызвало шквал критики в отношении администрации президента Джо Байдена, прежде всего со стороны республиканцев. Так, бывший глава аппарата Белого дома Марк Медоуз в Twitter охарактеризовал происходящее как "позор", подведя итоги таким образом: "Сотни американцев стали заложниками террористов. НАША военная техника на миллиарды (долларов) отдана Талибану. 13 солдат мертвы".

Экс-президент Дональд Трамп также раскритиковал действия Белого дома. В интервью One America News Network он назвал членов администрации Байдена "идиотами" и "дураками", заявил, что американцев теперь не уважает никто, даже те, кто испытывал к ним уважение ранее. "Мы бы могли выйти (из Афганистана) с гордостью, сохранив жизни", - сказал бывший глава государства.

Как сообщают СМИ, ночью талибы праздновали вывод американских войск из Афганистана, занимая освободившуюся после американцев часть аэропорта и стреляя в воздух из автоматов.