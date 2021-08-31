Вашадзе не примет участие в выборах в Грузии

Бывший глава МИД Грузии Григол Вашадзе отказался баллотироваться на предстоящих муниципальных выборах.

Напомним, что местные выборы пройдут в октябре текущего года. Ранее Вашадзе присоединился к платформе "Третья сила", презентация которой состоялась в понедельник в Тбилиси.

"Ни в коем случае, это последние выборы с любой точки зрения. Вы больше не увидите меня кандидатом", - приводит слова экс-министра "Спутник-Грузия".

Вместе с тем Вашадзе рассказал о своем присоединении к новой платформе.

"Я не с Георгием Вашадзе, точнее не только с Георгием Вашадзе, а с "Третьей силой". Мне очень нравится, что она абсолютно свободна от всех партийных мессидж-боксов и что они собираются говорить только о тех проблемах, которые беспокоят наших граждан", - заявил он.

Вашадзе подчеркнул, что примет самое активное участие в предвыборной кампании. По его словам, это касается и других оппозиционных партий.