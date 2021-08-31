Владислав Белов оценил шансы преемников Меркель возглавить Германию: "Его величество Маркетинг никто не отменял"  

До выборов в парламент Германии осталось меньше месяца. Канцлер ФРГ Ангела Меркель завершает свое 16-летнее правление. Каковы шансы ее блока ХДС/ХСС победить на выборах 26 сентября и почему социал-демократы вырвались вперед. На эти и другие вопрос "Вестнику Кавказа" ответил руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.

- Согласно свежим опросам, блок Ангелы Меркель показывает худший результат с 1984 года (с этого года Forsa проводит опросы). ХДС/ХСС набрал 22%. Социал-демократическая партия Германии – 23%, то есть впервые за 15 лет опередила ХДС/ХСС. За партию "Союз-90/Зеленые" готовы отдать голоса 18% опрошенных. С чем связано падение рейтинга ХДС?

- Кандидаты на пост федерального канцлера от трех партий (союз ХДС/ХСС, "Союз 90/Зеленые" и СДПГ) заявили, что претендуют на победу и формирование коалиционного правительства. Сейчас сложилась уникальная ситуация, когда в рейтингах предпочтение отдается не партии, а ее кандидату в канцлеры. Это не прогноз, а текущие настроения избирателей. В этом плане Олаф Шольц (кандидат социал-демократов) – на конец августа наиболее предпочтительный кандидат, чья партия на самом деле находится в глубоком кризисе. Если бы голосовали без Шольца, рейтинг был бы значительно ниже.

Армин Лашет от ХДС/ХСС еще себя никак не проявил, и Анналена Бербок ("зеленые") – слабый кандидат, перепрыгнувший из первой лиги в бундеслигу. Два слабых кандидата при относительно сильных партиях. Сейчас только ленивый не критикует Лашета, чуть меньше критикуют Бербок. На Олафа Шольца нет компромата, хотя ему и пытаются приписать беспорядки в Гамбурге – тогда он был мэром – во время проведения G20, но это несравнимо с постоянными улыбками и смехом Лашета во время выступления президента Штайнмайера и с плагиатом Бербок. Шольц нравится гражданам Германии, а политические программы особо никто не читает.

- Почему бы союзу ХДС/ХСС не выставить другого кандидата, например, лидера сестринской партии Маркуса Зедера?

- Зедер сам отказался от канцлерства в пользу Лашета. Правление ХДС не допустит в свою конюшню харизматичного кандидата из Баварии. Баварию никто не любит, кроме баварцев. Допустить младшую сестринскую партию во главу правительства для ХДС было бы катастрофой.

- Получается, что при любых раскладах двум партиям будет невозможно сформировать правительство. Какие могут быть коалиции?

- Любые. Согласно существующим цветам партий, это может быть "ямайская" коалиция (зеленые-ХДС/ХСС-СвДП), "кенийская" (ХДС/ХСС СДПГ, зеленые), "светофорная" (СДПГ, СвДП, зеленые), "Германия" (ХДС/ХСС, СДПГ, СвДП). На сегодня шансы есть даже у красно-красно-зеленой (СДПГ, Левые, зеленые) коалиции. Исключено лишь вхождение в коалицию “Альтернативы для Германии”, так как с ней никто не хочет блокироваться, даже если АдГ наберет большинство голосов.

И добавлю, что теоретически есть возможность формирования двухпартийного правительства - это могут варианты среди партий, выдвинувших кандидатов в канцлеры. Маловероятно, но тем не менее.

- Есть ли шансы у Лашета вырваться вперед?

- В следующие недели он постарается укрепить свой рейтинг за счет выступлений. Его величество Маркетинг никто не отменял. Плюс он хорошо знает английский язык, разбирается во внешней политике, сейчас это актуально. Дальше рейтинг ХДС/ХСС будет расти. Бербок не научилась играть по законам высшей лиги, хотя я снимаю шляпу перед всеми тремя кандидатами, учитывая, какой широкий кругозор у них есть по многим вопросам. (В воскресенье 29 августа состоялась первая телевизионная триэль кандидатов, где Лашет и Бербок неожиданно показали себя достойными политическими конкурентами, уравняв шансы с Шольцем - прим. ред.).

- События в Афганистане влияют на предвыборную кампанию?

- Все три кандидата критикуют политику нынешнего правительства. Афганистан сделал внешнеполитическую повестку выборов актуальной. Раньше внешняя политика была на втором и третьем местах. Не Украина и не Россия, а Афганистан стал ведущим вопросом при дебатах, причем не из-за "Талибана" (запрещенное в РФ движение), а из-за беженцев. Германия, как и коллективный Запад, пребывает в растерянности и не имеет представления о том, как вести дела с талибами.

- Тогда афганская повестка не совсем в пользу преемника Меркель Лашета…

- Не в пользу нынешнего правительства и Меркель, а в пользу Лашета и Бербок, которые активно критикуют нынешнюю политику ФРГ. Причем, Лашет - эксперт по миграции, он в 2009 году написал книгу об этом, задолго до известной фразы Меркель, сказанной в конце августа 2015 года, "Wir schaffen das" ("Мы справимся с этим"). Поэтому Лашет будет набирать очки, Зедер его будет поддерживать. При всей слабости Лашета, уступающего и Зедеру, и Шольцу, у него через три недели рейтинг может быть гораздо выше, хотя сейчас сложился образ неинтересного, неконструктивного и недальновидного политика.

- Какая коалиция выгоднее России?

- В программах всех партий - а именно партии, а не канцлеры формируют повестку будущего коалиционного соглашения - на первом месте стоит критика России и "красные линии": Крым, Донбасс, права человека, НКО и закон об иностранных агентах. Но дальше через запятую все говорят, что без России невозможно обеспечивать безопасность и с ней нужно сотрудничать. Самая негативная программа у “зеленых”, потом - у свободных демократов, потом примерно одинаково у ХДС/ХСС и СДПГ. По-прежнему нет у нас друзей, “кроме армии и флота”. Все на первое место ставят критику. Хотя у Шольца и Лашета конструктивно-критическая политика, а у "зеленых" и СвДП критически-конструктивная. Для первых Россия - партнер, для вторых - соперник.

- Есть ли различия в подходах к "Северному потоку-2"?

- “Зеленые” против проекта, выступают за его закрытие. Все остальные кандидаты говорят, что против его использования Россией как политического оружия (в первую очередь, против Украины). В случае его использования “Северный поток -2” готовы заблокировать даже Шольц и Лашет.